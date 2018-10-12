Что Европа ждет от Украины для членства в ЕС: названы главные требования

Президент французского Центра изучения политических действий (CERAP) Николя Тензер уверен, что Украина вступит в Европейский Союз, но есть причины, почему сегодня заявка на членство невозможна, передает Сегодня.

Он подтвердил, что на сегодня не существует быстрой перспективы по вступлению Украины в ЕС, поскольку этот путь долгий и с множеством трудностей.

“Прежде всего, Украина не готова, когда речь заходит об основных требованиях ЕС, таких как верховенство права и полная независимость судебной системы. И это уже не говоря об экономических правилах. Во-вторых, Украина, к сожалению, не восстановила свой полный суверенитет над незаконно анексированным Крымом и Донбассом. Мы должны решить эти вопросы, прежде чем Украина может подать свою кандидатуру на членство в ЕС, хотя все это происходит не по ее вине”, – сказал Тензер.

Французский эксперт уверен, что и Евросоюз мог бы делать для Украины больше, например, предоставить гарантии безопасности и принять более активное участие в решении проблемы российской агрессии.

“А вот Украина, конечно, должна продемонстрировать готовность и решимость выполнять все правила ЕС. Я думаю, что со стороны ЕС должно быть более активное участие в решении проблемы Донбасса. Участники “нормандского формата – Франция и Германия, но не ЕС как таковой. Выглядит все так, что Брюссель якобы делегировал свои полномочия Парижу и Берлину, чтобы избежать активного участия в конфликте. ЕС здесь не говорит слишком громко, что, на мой взгляд, представляет его позицию не очень сбалансированной”, – подчеркнул он.