Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 392 0

Что Европа ждет от Украины для членства в ЕС: названы главные требования

Что Европа ждет от Украины для членства в ЕС: названы главные требования

Президент французского Центра изучения политических действий (CERAP) Николя Тензер уверен, что Украина вступит в Европейский Союз, но есть причины, почему сегодня заявка на членство невозможна, передает Сегодня.

Он подтвердил, что на сегодня не существует быстрой перспективы по вступлению Украины в ЕС, поскольку этот путь долгий и с множеством трудностей.

“Прежде всего, Украина не готова, когда речь заходит об основных требованиях ЕС, таких как верховенство права и полная независимость судебной системы. И это уже не говоря об экономических правилах. Во-вторых, Украина, к сожалению, не восстановила свой полный суверенитет над незаконно анексированным Крымом и Донбассом. Мы должны решить эти вопросы, прежде чем Украина может подать свою кандидатуру на членство в ЕС, хотя все это происходит не по ее вине”, – сказал Тензер.

Французский эксперт уверен, что и Евросоюз мог бы делать для Украины больше, например, предоставить гарантии безопасности и принять более активное участие в решении проблемы российской агрессии.

“А вот Украина, конечно, должна продемонстрировать готовность и решимость выполнять все правила ЕС. Я думаю, что со стороны ЕС должно быть более активное участие в решении проблемы Донбасса. Участники “нормандского формата – Франция и Германия, но не ЕС как таковой. Выглядит все так, что Брюссель якобы делегировал свои полномочия Парижу и Берлину, чтобы избежать активного участия в конфликте. ЕС здесь не говорит слишком громко, что, на мой взгляд, представляет его позицию не очень сбалансированной”, – подчеркнул он.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина