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Украинского производителя вина оштрафовали за копирование этикетки Martini

Украинского производителя вина оштрафовали за копирование этикетки Martini

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в сумме на 795,6 тыс. грн на винный завод Нива в Одесской области за использование упаковки для своего вермута Fratelli Bianko, который копирует оформление упаковки вермута Martini Bianсo итальянского завода Martini & Rossi.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Украинский завод оштрафован за нарушение, предусмотренное статьей 4 закона О защите от недобросовестной конкуренции.

Также Нива оштрафована еще на 794,7 тыс. грн за распространение информации, вводящей в заблуждение (ст. 15-1 закона О защите от недобросовестной конкуренции).

По материалам УБР
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