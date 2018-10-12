ФГВФЛ в 5 раз снизил цену на 113,5 га земли "имени" Фирташа на Оболони

23 октября Фонд гарантирования проведет очередной аукцион по продаже земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения площадью 113,5 га, которые находятся в г. Киеве по адресу ул.Богатырская/Северная и принадлежат Родовид Банку.

Стартовая цена на актив, которую установил ФГВФЛ, – 740 млн грн.

ФГВФЛ уже несколько раз выставлял на продажу указанные земельные участки. Но все соответствующие аукционы так и не состоялись. На первом из них (планировался 2 августа) начальная цена была 3,7 млрд грн. После этого объявлялись еще несколько аукционов с постепенным снижением цены. В конце концов на последнем из них (планировался 11 октября) стартовая цена составила 1,1 млрд грн. Но и тогда покупателей не нашлось.

Напомним, в феврале Фонд гарантирования заявлял о “вопиющем случае незаконного переоформления права собственности и дальнейших многочисленных мошеннических продажах земельного участка, площадью более 113,5 га в Оболонском районе г. Киева, принадлежащего АО «Родовид Банк»”. “Фактически, один из наиболее ликвидных активов, приблизительной стоимостью 3,7 млрд грн, был украден у АО «Родовид Банк»”, – констатировал ФГВФЛ.

Речь идет о земельных участках, которые компания “Баски Плюс-2004” (связывали с Дмитрием Фирташем) передала в залог Родовид Банку.

В Фонде отмечали, что “беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем Главным следственным управлением СБУ на него был наложен арест. С нарушением законодательства страны, путем фальсификации документов всего лишь за месяц земля банка в столице была трижды (!) перепродана”.