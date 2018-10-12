Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 168 0

ФГВФЛ в 5 раз снизил цену на 113,5 га земли "имени" Фирташа на Оболони

ФГВФЛ в 5 раз снизил цену на 113,5 га земли "имени" Фирташа на Оболони

23 октября Фонд гарантирования проведет очередной аукцион по продаже земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения площадью 113,5 га, которые находятся в г. Киеве по адресу ул.Богатырская/Северная и принадлежат Родовид Банку.

Стартовая цена на актив, которую установил ФГВФЛ, – 740 млн грн.

ФГВФЛ уже несколько раз выставлял на продажу указанные земельные участки. Но все соответствующие аукционы так и не состоялись. На первом из них (планировался 2 августа) начальная цена была 3,7 млрд грн. После этого объявлялись еще несколько аукционов с постепенным снижением цены. В конце концов на последнем из них (планировался 11 октября) стартовая цена составила 1,1 млрд грн. Но и тогда покупателей не нашлось.

Напомним, в феврале Фонд гарантирования заявлял о “вопиющем случае незаконного переоформления права собственности и дальнейших многочисленных мошеннических продажах земельного участка, площадью более 113,5 га в Оболонском районе г. Киева, принадлежащего АО «Родовид Банк»”. “Фактически, один из наиболее ликвидных активов, приблизительной стоимостью 3,7 млрд грн, был украден у АО «Родовид Банк»”, – констатировал ФГВФЛ.

Речь идет о земельных участках, которые компания “Баски Плюс-2004” (связывали с Дмитрием Фирташем) передала в залог Родовид Банку.

В Фонде отмечали, что “беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем Главным следственным управлением СБУ на него был наложен арест. С нарушением законодательства страны, путем фальсификации документов всего лишь за месяц земля банка в столице была трижды (!) перепродана”.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина