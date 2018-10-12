В Германии отзовут 100 тыс. автомобилей Opel

Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ намерено распорядиться об отзыве около 100 тыс. автомобилей компании Opel с дизельными двигателями из-за установленного на них программного обеспечения, занижающего реальные показатели выхлопов.

Ведомство сочло недопустимыми некоторые механизмы, которые были установлены в таких машинах. По данным телеканала N-TV, решение об отзыве будет принято в «самое ближайшее время».

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Ранее, 15 октября, сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыски на заводах Opel в городах Рюссельсхайм и Кайзерслаутерн в связи с подозрениями в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах.

Руководство Opel до сих пор опровергало обвинения в возможных манипуляциях.