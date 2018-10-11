МАУ позволила в некоторых странах оплачивать допуслуги на стойке регистрации

МАУ с 1 октября позволила пассажирам в ряде зарубежных аэропортов оплачивать дополнительные услуги прямо на стойке регистрации с помощью банковских карт без обращения в кассу.

Для проведения платежа используется существующее оборудование стоек с применением системы Amadeus Payment Platform. Платежная карта сканируется устройством для считывания магнитных лент. Если же стойка не оснащена таким устройством, агент хендлинговой компании может вручную внести номер банковской карты в систему и таким образом провести платеж.

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К оплате принимаются карты систем Visa, Mastercard и American Express.

В настоящее время данное решение внедрено на стойках регистрации в аэропортах следующих городов: Алматы, Аликанте, Амман, Амстердам, Стокгольм, Афины, Барселона, Болонья, Брюссель, Будапешт, Каир, Копенгаген, Дели, Дюссельдорф, Ереван, Рим, Франкфурт, Нью-Йорк, Кишинев, Краков, Ларнака, Лондон, Мадрид, Мюнхен, Милан (Мальпенса и Бергамо), Пекин, Прага, Рига, Тбилиси, Тель-Авив, Астана, Берлин, Венеция, Вена, Валенсия, Вильнюс, Варшава, Торонто.

С 15 октября система Amadeus Payment Platform будет задействована в аэропортах Стамбула и Анкары, благодаря чему пассажиры, вылетающие из этих городов, также смогут оплачивать дополнительные услуги банковскими картами на стойках регистрации.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.