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Гражданам хотят разрешить покупать гособлигации через мобильные приложения (инфографика)

Гражданам хотят разрешить покупать гособлигации через мобильные приложения (инфографика)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обнародовала для общественного обсуждения два проекта решений, которые позволят покупать государственные облигации через мобильные приложения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

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“Еще один шаг к продаже ОВГЗ населению в два клика”, – подчеркнули в Минфине.

В частности, на общественное обсуждение выставлены проект изменений в Положение об осуществлении депозитарной деятельности (относительно содействия привлечению инвестиций) и проект изменений Правил (условий) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами.

Кроме того, было принято решение о внесении изменений в Требования к договору об обслуживании счета в ценных бумагах, утвержденные решением НКЦБФР от 06 августа 2013 года № 1412, предоставляющие возможность открывать счета в ценных бумагах дистанционно, отметили в Минфине.

В Министерстве финансов также обнародовали данные, свидетельствующие о более высокой доходности государственных облигаций по сравнению с депозитами банков, а также отсутствии налога на прибыль для ОВГЗ.

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По материалам РБК-Украина
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