Foxconn отчиталась о росте выручки на 30%

Контрактный производитель электроники Foxconn, известный в первую очередь по сборке iPhone, сообщил о 30-процентном росте сентябрьской выручки.

Доходы тайваньской компании увеличиваются благодаря сильным продажам “яблочных” смартфонов, несмотря на обострения торговых отношений между США и Китаем.

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По итогам первого осеннего месяца 2018 года консолидированные продажи Foxconn составили 584,93 млрд тайваньских долларов (около 18,8 млрд долларов США), что на 30% больше показателя годичной давности. Доходы компании неуклонно увеличиваются двузначными темпами (более чем на 10%) с мая.

Выручка в сентябре оказалась второй по величине в истории Foxconn и позволила зафиксировать рекордные результаты в третьей четверти и по итогам первых трех кварталов нынешнего года.

“Крупнейшими продуктовыми линейками, которые обеспечили прирост в месячном и годовом исчислениях, стали потребительские, вычислительные и коммуникационные устройства”, – сообщил представитель Foxconn, не уточняя, что входит в эти категории.