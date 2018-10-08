Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 113 0

В Одессе банда псевдополицейских "выбивала" с мужчины $10 тысяч

В Одессе банда псевдополицейских "выбивала" с мужчины $10 тысяч

В Одессе правоохранители задержали группу вымогателей, выдававших себя за работников полиции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, преступная группа обезврежена прокуратурой совместно с полицией.

Отмечается, что злоумышленники придумали кредитную легенду о якобы появлении долга у жителя Одессы.

«Затем за его (несуществующего долга – ред.) возвращение избивали жертву и угрожали убийством. От их противоправных действий пострадал, в частности, житель Одессы, из которого практически «выбивали» 10 тыс. долл. за свободу», – сообщили в пресс-службе.

Сегодня прокуратура сообщила о подозрении фигурантам дела. По данным пресс-службы, один из задержанных ранее судим за участие в вооруженной банде, и отбыл срок заключения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, работники управления стратегических расследований ГУНП задержали нескольких подозреваемых во время передачи вышеназванной суммы, которую они вымогали у жителя Суворовского района города.

В состав группы входили жители Одессы и Одесской области в возрасте от 24-х до 44-х лет. «Они обоснованно подозреваются в совершении вымогательств, разбойных нападений и незаконного лишения свободы. Четырех злоумышленников правоохранители задержали сегодня ночью на территории Суворовского района. Еще одного – нашли в другой области», – уточнили в главке.

Во время обысков у фигурантов изъята форменная одежда полиции, которую они использовали при совершении преступления, выдавая себя за правоохранителей. Также изъяты наручники, пистолет, балаклавы и перчатки, которые они также использовали во время совершения преступлений.

Со слов потерпевшего, деньги у него вымогали в течение трех месяцев. Его выкрали, держали в подвале и избивали. Кроме того, злоумышленники сожгли его автомобиль. Сейчас по данному факту продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники также проверяются на причастность к совершению других преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина