Итальянское правительство строго проследит за выполнением спорного бюджета

Кабмин Италии будет проводить мониторинг каждые три месяца, чтобы не допустить выхода дефицита бюджета за установленные парламентом рамки.

Обе палаты итальянского парламента одобрили целевые показатели дефицита бюджета Италии на 2019 и последующие годы, которые навлекли на Рим критику Европейского союза и Международного валютного фонда, пишет La Repubblica.

Дефицит госбюджета на 2019 год установлен ​​на уровне 2,4% ВВП. Ранее Брюссель дал понять, что несогласованное наращивание госрасходов будет признано нарушением общеевропейских правил.

В 2020 году ожидается снижение отрицательного сальдо до 2,1% ВВП, в 2021 году – до 1,8% ВВП. Кроме того, власти Италии рассчитывают на сокращение долговой нагрузки после 2019 года.

Правительство Италии будет отслеживать выполнение бюджета каждые три месяца и вмешается, если показатели отклонятся от целевых уровней, заявила в пятницу министр по делам Юга Италии Барбара Лецци. В интервью Radio Capital она назвала необоснованными опасения, что целевой показатель дефицита будет расти в течение года.