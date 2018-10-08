Хмельницкий хочет построить возле аэропорта Киев гостиницу и ангары для самолетов

В непосредственной близости к аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) могут построить гостиницу, которая будет предоставлять недорогой ночлег пассажирам воздушной гавани.

О возможности реализации этого проекта сообщил основатель инвестиционной группы UFuture, вложившей средства в расширение терминала А, Василий Хмельницкий, сообщает ЦТС.

По его словам, прежде чем строить отель, необходимо провести аналитическую работу, однако если сделать упор на недорогое проживание, спрос на данную услугу должен быть.

“Это надо анализировать, исходя из количества людей, которое аэропорт пропускает. Надо смотреть, сколько летает киевлян и сколько иногородних – именно они будут пользоваться услугами отеля. Но это точно должна быть трехзвездочная гостиница, номер в которой стоил бы от 50 до 70 долл. за сутки”, – отметил Хмельницкий.

Также, по его мнению, есть потребность в ангарах для воздушных судов.

“Здесь также было бы неплохо построить ангары для самолетов. Зимой (для ремонтных и регламентных работ на ВС – ред.) нужен специальный режим, поэтому, если бы мы построили ангары, это было бы востребовано”, – рассказал он.

На вопрос о том, есть ли уже какие-либо конкретные планы по строительству этих объектов, представитель инвестгруппы ответил, что они могут быть составлены уже после ввода в эксплуатацию новой части терминала А Жулян.

“У нас ограниченный ресурс. Мы сначала достроим терминал, запустим, начнем получать с него доход, и, исходя из этого, будем делать расчеты”, – подытожил Хмельницкий.