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Германия выдала Украине дополнительные разрешения на грузовые перевозки

Германия выдала Украине дополнительные разрешения на грузовые перевозки

Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии предоставило Министерству инфраструктуры Украины дополнительно 4 тысячи разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок.

Об этом говорится в официальном письме немецкого министерства, сообщили в Мининфраструктуры.

Согласно официальному документу и по результатам украинско-немецких переговоров на уровне двух министерств, на 2018 год Украина дополнительно получит 2 тысячи разрешений на категорию “Евро-3” и 2 тысячи разрешений на категорию “Евро-4”.

Эти разрешения также могут быть использованы для транспортных средств категорий “Евро-5”.

Ранее мы писали, что “Укрзализныця” заявила о намерении и в дальнейшем повышать тарифы на грузовые перевозки. Увеличение стоимости перевозок втрое в компании считают экономически обоснованным.

Вместе с тем глава правительства Владимир Гройсман отмечает: односторонних решений “Укрзализныци” в пересмотре тарифов он не поддержит. Такое решение должно быть согласовано с производителями, которые перевозят по железной дороге сырье и готовую продукцию.

Напомним, в “Укрзализныце” предложили установить единую цену на все классы грузовых железнодорожных перевозок. Промышленники выступили против, посчитав, что такое подорожание принесет украинской промышленности миллиардные убытки.

По материалам Сегодня
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