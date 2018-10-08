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Samsung выпустил первый смартфон с четырьмя камерами

Samsung выпустил первый смартфон с четырьмя камерами

Компания Samsung Electronics представила смартфон Galaxy A9 с четырьмя основными камерами. Как обещает производитель, с этим смартфоном можно создавать фотографии любой сложности: от селфи до панорамных снимков.

Galaxy A9 оснащен экраном Super AMOLED диагональю 6,3 дюйма разрешением FullHD+, восьмиядерной однокристальной системой Snapdragon 660 , 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-память.

Поддерживаются карты памяти microSD емкостью до 512 ГБ. Есть дактилоскопический датчик и функция разблокировки по лицу, также предусмотрена быстрая зарядка и режим Always-On Display.

Главной особенностью смартфона стала основная камера, которая включает датчики изображения разрешением 8, 10, 24 и 5 Мп (сверху вниз) с объективами F/2,4, F/2,4, F/1,7 и F/2,2 соответственно. Первый объектив имеет угол обзора 120°, второй используется для оптического зума, последний обеспечивает качественное размытие.

По материалам bigmir.net
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