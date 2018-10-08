Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 239 0

СБУ проводит обыски в 9 фондовых компаниях - СМИ

СБУ проводит обыски в 9 фондовых компаниях - СМИ

Служба безопасности Украины проводит обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке.

Данную информацию StockWorld подтвердили сразу несколько источников.

По их данным, обыски и выемка документов проводятся в таких компаниях как “Арт-Капитал”, “УНИВЕР”, Фондовая биржа ПФТС и Украинская биржа.

Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений пока отсутствует.

По словам одного из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этаж (где находится биржа) заблокированы неизвестными людьми в масках. При этом свидетели сообщают, что в офисе Украинской биржи также проходят следственные действия, которые фиксируются на видеокамеру.

Как стало известно изданию, обыски проходят в компаниях: Украинская биржа, Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед.

По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого “группового отчета” (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на “маскировку” незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям “Расчетного центра”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина