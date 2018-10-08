Межбанк: доллар уронили изобилие валюты на рынке и агрессивные ее продажи экспортерами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,85 коп., на торгах четверга укрепился на 1,84 коп., оказавшись на уровне 27,9845 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,04 коп., составил 27,9889 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 октября с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась симметричным расширением спреда до 28,00/28,04 UAH/USD, индицируя процесс выбора рынком дальнейшего тренда. Вскоре безналичная пара доллар-гривня понизилась к 28,00/28,03 UAH/USD, продемонстрировав свои «симпатии» к «медведям» и дав старт коррекции «американца», по состоянию на 11.00 оказавшемуся ниже цифры 28,00 UAH/USD на уровне 27,98/27,99 UAH/USD, которую СКВ не покидала до 11.40 Киева.

В этот час доллар сделал еще полшага вниз(27,975/27,985 UAH/USD), замерев на этой отметке до 15.10 Киева в сопровождении равновесия покупок и продаж, в которых анонимно принимал участие и регулятор, пополняя свои резервы.

К 15.10 на опустевшем межбанке агрессивность покупателей упала, дав старт предфинишной порционной коррекции долларовых цен, оказавшихся, в конечном счете, в районе отметки 27,96/27,98 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,97 / 27,99

евро – 32,36/ 32,38

российский рубль – 0,420 / 0,421

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