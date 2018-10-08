Какие области Украины наиболее привлекательны для инвесторов (рейтинг)

По итогам рейтинга Regional Doing Business-2018 областями с наиболее привлекательным инвестиционным климатом стали Винницкая, Ивано-Франковская и Житомирская области. Столица Украины — Киев — занял четвертое место.

Рейтинг проводился “Спілкою українських підприємців” (СУП) и Офисом эффективного регулирования BRDO.

Винницкая область набрала 334 балла, Ивано-Франковская область — 332 балла, Житомирская — 313 баллов.

Оценивание проводилось по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса украинских предпринимателей. По словам Екатерины Глазковой, исполнительного директора “Спілки українських підприємців”, в этом году было опрошено 1317 представителей бизнеса во всех регионах Украины.

В фокусе исследования 6 направлений взаимодействия предпринимателей с властью:

создание предприятия;

уплата местных налогов;

получение разрешений на строительство;

оформление земельного участка под объект недвижимости;

присоединение к электросетям;

качество электронных сервисов.

Максимальный балл, который могли получить регионы — 600.

Аутсайдерами рейтинга стали Одесская, Луганская, Запорожская и Черновицкая области.