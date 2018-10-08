"Виновата" трансформация: прибыль отделений ПриватБанка выросла более чем в два раза

Эффективность работы отделений ПриватБанка в 2018 году выросла более чем в два раза благодаря реализации программы трансформации сети в рамках утвержденной Стратегии развития банка.

Об этом сообщил руководитель дирекции по управлению региональной сетью ПриватБанка Андрей Козловский.

«Прибыль отделений банка за 8 месяцев 2018 года выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в полтора раза увеличился кредитный портфель в расчете на одно отделение, а главное, вдвое выросло количество обслуживаемых отделениями банка клиентов – сегодня в среднем по Украине одно банковское отделение в месяц обслуживает почти 3000 клиентов”, – отметил Андрей Козловский.

В банке отметили, что продолжают работу над повышением эффективности сети, которая должна быть максимально комфортной для клиентов как по локации, так и по спектру услуг.

«С начала года мы систематизировали организационную структуру сети отделений. Так, 167 зон самообслуживания стали частью больших отделений либо открытыми зонами с полным доступом, что позволило повысить функциональность и качество обслуживания клиентов. Банк продолжает открывать новые современные отделения в локациях с наибольшей концентрацией клиентов, одновременно сокращая количество низкоэффективных отделений малого формата. с начала года мы закрыли 42 таких мини-отделения», – сообщил Андрей Козловский.

Обновленная сеть отделений ПриватБанка, согласно программы развития, до конца 2018 года будет насчитывать 2 000 отделений. Также банк планирует до конца года увеличить сеть банкоматов на 125 единиц, при этом общее количество будет составлять 7 263, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 2 000 и составит в целом 170 000 устройств.

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