По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,131 млн и 39,798 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 33). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 88 активных заявок по доллару на сумму более 71,929 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1000 – 1 000
28,0900 – 1 000
28,0700 – 45 000
28,0700 – 10 000
28,0300 – 8 000
28,0200 – 20 000
28,0200 – 15 000
28,0000 – 300
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0100 – 15 000
28,0200 – 20 000
28,0200 – 35 000
28,0200 – 20 000
28,0200 – 20 000
28,0200 – 7 500
28,0200 – 5 000
28,0200 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0443 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9799 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.