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Банки в сентябре нарастили кредитование

Банки в сентябре нарастили кредитование

Кредитный портфель банков в национальной и иностранной валюте в сентябре против предыдущего месяца увеличился на 1% – до 1,192 трлн грн.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные Национальным банком Украины предварительные данные “Денежно-кредитной статистики” за сентябрь.

В частности, кредитный портфель банков в национальной валюте в сентябре увеличился на 1,1% – до 614,6 млрд грн.

В сентябре банки, как отмечается, активно предоставляли кредиты корпоративному сектору – их объем вырос как в национальной валюте (на 1,1% – до 485,7 млрд грн), так и в иностранной (в долларовом эквиваленте они увеличились на 1,3% – до 14,7 млрд долл. США).

За этот же период объем гривневых кредитов населению вырос на 0,9% – до 127,4 млрд грн. А вот в иностранной валюте население в сентябре начало брать кредиты реже (в долларовом эквиваленте они уменьшились на 2,2% – до 2,47 млрд долл. США).

Стоимость гривневых кредитов и депозитов для бизнеса возросла, для населения – оставалась почти на уровне предыдущего месяца, добавили в НБУ.

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По материалам УНН
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