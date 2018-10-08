Глава British Petroleum заявил о возможном крахе европейской энергосистемы

Глава Вritish Petroleum Боб Дадли выразил сомнения в возможности введения США в отношении крупнейших энергетических компаний России столь же жестких санкций, как те, что были введены против UC Rusal.

По словам Дадли, которые приводит РБК, следствием этого мог бы стать крах энергосистемы Европы.

“Я не думаю, что это случится. Если на “Роснефть”, “Газпром” или ЛУКОЙЛ наложить санкции вроде тех, что случились с Rusal, вы фактически отключите энергетические системы Европы, а это уже слишком”, — сказал Дадли, выступая на проходящей в Лондоне конференции Oil & Money 2018.

Отметим, BP с 2013 года владеет 19,75% “Роснефти”.

​UC Rusal попала под санкции США в апреле 2018 года. Ограничения предполагают заморозку активов компании в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на ведение с ней бизнеса. Согласно первоначальным требованиям США, американские инвесторы должны были до 7 мая избавиться от акций и долговых инструментов подсанкционных компаний и до 5 июня разорвать с ними контракты. Позже окончание срока, во время которого можно было проводить сделки, несколько раз переносилось.