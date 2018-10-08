Украинцы начали активнее класть деньги на депозиты в гривне

Объем депозитов населения в национальной валюте в платежеспособных банках в Украине в сентябре против предыдущего месяца вырос на 2,8% – до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте увеличились на 1,4% – до 8,7 млрд долл.

Об этом сообщает НБУ со ссылкой на обнародованные Национальным банком Украины предварительные данные Денежно-кредитной статистики” за сентябрь.

“Объем гривневых депозитов банков вырос на 1,5% – до почти 502 млрд грн. Наиболее активно банки привлекали средства населения”, – отметили в НБУ.

Притоку средств на депозитные счета домохозяйств, среди прочего, как сообщается, способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы.

“Объем депозитов домашних хозяйств в национальной валюте в платежеспособных банках вырос на 2,8% – до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на 1,4% – до 8,7 млрд долл. США”, – сообщили в Нацбанке.

При этом объем гривневых депозитов бизнеса в платежеспособных банках остался практически на уровне предыдущего месяца – 242,5 млрд грн, тогда как средства в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 1% – до 5,3 млрд долл. США, добавили в НБУ.

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