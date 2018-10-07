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«Северный поток-2» выгоден только одной стране ЕС - президент Польши

«Северный поток-2» выгоден только одной стране ЕС - президент Польши

Реализация газопровода в обход газотранспортной системы Украины и Польши – «Северного потока-2» – выгодна только одной стране Евросоюза, в то время как для остальных несет угрозу.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает польское агентство PAP.

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«У меня нет сомнений, что в Европе, которая будет основываться на общих ценностях, не будет проектов, полезных только для одной страны и подрывающих энергетическую безопасность остальных», – заявил Дуда.

Отметим, что таким образом президент Польши раскритиковал Германию, активно продвигающую идею строительства газопровода.

Кроме этого, президент Польши заявил, что его страна готова стать газовым хабом, за счет поставок сжиженного газа из США.

По материалам hromadske.tv
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