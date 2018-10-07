Межбанк: доллар к 28,00 уронили «двойная порция» притока экспортной СКВ из-за рубежа и гривнедефицит

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 065 коп., на торгах среды укрепился на 7,85 коп., оказавшись на уровне 28,00 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,55 коп., составил 27,99 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 октября с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 28,01/28,04 UAH/USD. Вскоре безналичная пара доллар-гривна пробила вниз концептуально значимую отметку 28,00 UAH/USD, оказавшись ненадолго на цифре 27,98/27,99 UAH/USD, чем не на шутку «разволновала» регулятора, моментально появившегося на рынке, выкупая с платформы Matching «лишние» доллары по 27,99 UAH/USD.

Это вернуло котировки доллара на межбанке к отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 10.45 Киева.

Видимо, присутствие регулятора на рынке затянулось, поскольку эти цены оставались действующими до полудня. В течение этого времени НБУ порциями выкупал долларовую ликвидность.

С 12.00 немногочисленная когорта импортеров, составив конкуренцию НБУ, начала свои покупки по более высокому курсу, одномоментно подняв цены СКВ на межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.

На 12.20 спред котировок безналичного доллара сузился до цифры к 27,01/28,02, а после 13.20 снова немного растянулся вначале до 27,01/28,02, а после 15.05 на опустевшем межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.

Сессия по безналичному доллару на межбанке в среду завершилась в районе этой отметки.

Большинство сделок на межбанке 10 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,00 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,010 / 28,025

евро – 32,189 / 32,206

российский рубль – 0,4233 / 0,4238

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1505 / 1,1506

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