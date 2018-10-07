День финансов, 10 октября: прогнозы по гривне от МВФ, монетизация BlaBlaCar, деньги на Ичню

Среда, 10 октября. Все хотят зарабатывать больше. Даже BlaBlaCar, Wizz Air и ПриватБанк.

Wizz Air меняет правила провоза ручной клади. Авиаперевозчик с 1 ноября 2018 года изменит политику бесплатного провоза ручной клади, уменьшив габариты вещей, перевозка которых включена в билет. Пассажиры, не купившие приоритетную посадку, смогут взять на борт только небольшой предмет.

BlaBlaCar станет платным. Крупнейший в мире райдшеринговий сервис BlaBlaCar начинает процесс монетизации. Так, с ноября этого года пассажиры смогут выбрать один из вариантов платного доступа.

Недвижимость ПриватБанка. Банк планирует до конца года выставить на продажу более 900 объектов недвижимости. С начала 2018 года началась активная продажа квартир, паркингов в жилых комплексах и офисов в новостройках.

Средства на Ичню. Кабмин выделит деньги на ликвидацию последствий ЧП под Ичней. В правительстве приняли решение о выделении 100 млн грн на ликвидацию последствий в Черниговской области.

В ожидании оттока. В России ожидается самый большой за десять лет отток денег из банков. В сентябре чистый отток средств граждан из банков достиг почти 500 млрд руб. в долларах США. В ЦБ РФ надеются, что отток будет краткосрочным, и пока не меняют прогноз – приток 7-9% в год.

Прогнозы по курсу гривны. Международный валютный фонд в рамках оценки динамики экономики Украины в 2019 году предполагает снижение среднегодового курса гривны до 28,655 грн/$1. При этом МВФ прогнозирует снижение уровня совокупного государственного и гарантированного долга Украины до 53% ВВП к концу 2023 года. Любопытно, что по мнению финансового эксперта Алексея Куща, самыми сложными месяцами для гривны станут январь и февраль 2019 года, хотя падение начнется еще с декабря. По самым благоприятным прогнозам, доллар в этот период будет стоить 29,5 грн.

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