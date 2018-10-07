В России ожидается самый большой за десять лет отток денег из банков

В России опасения граждан относительно доступности денег на вкладах из-за санкций привели к оттоку средств из банковской системы.

В сентябре чистый отток средств граждан из банков достиг почти 500 млрд руб.. В результате по итогам девяти месяцев прирост вкладов составил лишь 3,5%.

Причина оттока вкладов – опасения граждан относительно судьбы их средств в госбанках, особенно в валюте, на фоне возможных жестких санкций США, анонсированных в августе. Они, в частности, предусматривают вариант запрета для Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка на расчеты в долларах США.

В ЦБ надеются, что отток будет краткосрочным, и пока не меняют прогноз – приток 7-9% в год.

Но эксперты уверены, что достичь таких результатов уже не удастся, а чистый отток вкладов из банков будет сохраняться еще пару месяцев, до объявления решения США в отношении санкций. В результате по итогам года темпы притока средств граждан в систему могут оказаться самыми низкими за последние десять лет.

Пока самый низкий результат был зафиксирован в 2016 году – 4,2% с учетом валютной переоценки, согласно данным ЦБ.