ЧП под Ичней: Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий

Сегодня Кабинет Министров примет решение о выделении 100 млн грн на ликвидацию последствий в Черниговской области.

Об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Читайте также В Черниговской области после взрыва горят военные склады: остановлено движение всех видов транспорта

“Сегодня мы примем решение для того, чтобы выделить 100 млн грн на восстановление в Черниговской области по тем населенным пунктам, где были проблемы или разрушения, и фактические поручения администрации по мобилизации стройматериалов и необходимых специалистов уже выданы, сейчас такие резервы сформированы”, – сказал премьер.

По его словам, помогать будет и ГСЧС, но главный процесс – разминирование.

Владимир Гройсман сделал акцент на как можно более быстрой ликвидации пожара на 6-м арсенале на Черниговщине и разминировании прилегающей территории.

“Для нас очень важно, чтобы мы быстро завершили тушение, чтобы мы быстро начали разминирование территорий”, – сказал премьер.

Также, по его словам, нужно проверить каждый двор на факт разрушения в результате взрывов. И если есть разрушения, помочь людям восстановить свои дома, добавил Гройсман.