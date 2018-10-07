Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 150 0

BlaBlaCar в Украине станет платным

BlaBlaCar в Украине станет платным

Крупнейший в мире райдшеринговий сервис BlaBlaCar начинает процесс монетизации в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, с ноября этого года пассажиры смогут выбрать один из вариантов платного доступа: в день или в месяц.

Пассажирам будет доступен небольшой бесплатный период, после чего потребуется выбрать один из двух вариантов доступа: на 1 день за 49 грн или на 1 месяц за 59 грн. При этом, бронирование мест в поездках на короткие дистанции до 120 км останется бесплатным.

Оплатить доступ к бронированию можно будет на сайте или в мобильном приложении BlaBlaCar. Компенсировать транспортные расходы водителю можно будет наличными, как раньше.

Для владельцев автомобилей BlaBlaCar остается бесплатным. Как и прежде, они смогут публиковать свои предложения о поездках с указанием стоимости места, количества свободных мест и дополнительных параметров – времени и места отправления, размера багажа.

Итоговая стоимость поездки для пассажира будет сопоставимой с ценами за билет на автобус или поезд.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина