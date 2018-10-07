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Житомирский бронетанковый уплатил миллионный штраф за срыв контракта

Житомирский бронетанковый уплатил миллионный штраф за срыв контракта

Минобороны получило 1,2 млн грн штрафных санкций от госпредприятия «Житомирский бронетанковый завод».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Решение суда по иску военной прокуратуры Центрального региона Украины: МОУ получило 1,2 млн грн в качестве штрафных санкций от госпредприятия «Житомирский бронетанковый завод», – написал представитель.

Он напомнил, что в марте 2018 г. военная прокуратура Центрального региона Украины обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с исковым заявлением в интересах государства в лице Министерства обороны Украины в ГП «Житомирский бронетанковый завод». Суть иска – взыскание с последнего штрафных санкций за ненадлежащее исполнение государственного контракта.

Было установлено, что указанный субъект хозяйствования не осуществил поставку военной техники, определенной условиями контракта, нарушив договорные обязательства перед МОУ. В этой связи заказчик не получил эту военную технику в определенные условиями сроки и в соответствующем количестве, поэтому она не была отправлена в подразделения ВС Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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