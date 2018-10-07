Житомирский бронетанковый уплатил миллионный штраф за срыв контракта

Минобороны получило 1,2 млн грн штрафных санкций от госпредприятия «Житомирский бронетанковый завод».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Решение суда по иску военной прокуратуры Центрального региона Украины: МОУ получило 1,2 млн грн в качестве штрафных санкций от госпредприятия «Житомирский бронетанковый завод», – написал представитель.

Он напомнил, что в марте 2018 г. военная прокуратура Центрального региона Украины обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с исковым заявлением в интересах государства в лице Министерства обороны Украины в ГП «Житомирский бронетанковый завод». Суть иска – взыскание с последнего штрафных санкций за ненадлежащее исполнение государственного контракта.

Было установлено, что указанный субъект хозяйствования не осуществил поставку военной техники, определенной условиями контракта, нарушив договорные обязательства перед МОУ. В этой связи заказчик не получил эту военную технику в определенные условиями сроки и в соответствующем количестве, поэтому она не была отправлена в подразделения ВС Украины.