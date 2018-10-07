Какие квартиры украинцы арендуют чаще всего - эксперт

Украинцы для аренды и покупки ищут недвижимость эконом-сегмента. В основном это недорогие однокомнатные квартиры площадью до 50 кв м, рассказал Сергей Костецкий, аналитик компании SV Development.

“Дешевую “убитую” однокомнатную квартиру в хрущевке можно арендовать за 4-5 тысяч гривен. Таких предложений очень мало. Но спрос большой. Однокомнатное жилье с ремонтом можно снять за 6 тысяч. Столько же стоит аренда двухкомнатной квартиры небольшой площади. Правда в отдаленных районах без ремонта, мебели и техники. За лучшие варианты придется заплатить 7-8 тысяч гривен”, – говорит эксперт по недвижимости.

“Плата за аренду жилья поднимают те, кто раньше ее недооценивал. Например, квартиру несколько лет арендатор снимал за 3-4 тысячи гривен. Как он съехал, владелец начал сдавать квартиру дороже”, – говорит Сергей Костецкий.

В Киеве в среднем арендуют до 1,5 тыс. квартир в месяц. В начале года в аренду сдавали 1,2-1,3 тыс. квартир.

“На рынке недвижимости средняя цена предложения выросла. Однако средняя цена сделки не изменилась. Люди перестали снимать дорогое жилье. Ищут квартиры эконом-сегмента. Это в основном молодые семьи, выпускники, которые съехали с общежитий. Также те, кто хочет переехать от родителей”, – отмечает эксперт.

Часто однокомнатные квартиры покупают, чтобы сдавать в аренду. Однако, чтобы вернуть вложенные деньги, придется ждать 30 лет.

“В Киеве в основном покупают однокомнатные квартиры до $30 тысяч. В пригороде – $20-25 тысяч. Площадь таких квартир до 50 квадратных метров. В новостройках около 50% квартир однокомнатные. Это могут быть квартиры площадью 70 квадратных метров. Тогда есть возможность перестроить жилье в двухкомнатное”, – резюмирует Сергей Костецкий.