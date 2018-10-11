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Коболев присоединился к переговорам с МВФ

Коболев присоединился к переговорам с МВФ

Руководителя НАК “Нафтогаз-Украина” Андрея Коболева привлекли к переговорам с МВФ по узкому профильному вопросу для пояснения кредиторам украинской позиции.

“Я стал участником переговоров. Буквально сегодня у меня будет разговор с представителями МВФ. Процесс продолжается. Он непростой. Именно в силу того, что я стал участником переговоров, большего я вам сказать не могу”, – сказал Коболев.

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Он также добавил, что его привлекли для поясения позиции “по узкому профильному вопросу”, которую изложила украинская сторона переговоров.

Андрей Коболев уверен, что Украине необходимо сотрудничество с МВФ: “Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт”.

По материалам lb.ua
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