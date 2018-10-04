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Новая стратегия ЕБРР: Маркарова назвала плюсы для бизнеса

Новая стратегия ЕБРР: Маркарова назвала плюсы для бизнеса

Благодаря утвержденной стратегии ЕБРР для Украины на 2018-2023 годы, бизнес сможет получить от банка не только финансирование, но и поддержку для трансформации международных стандартов.

Об этом заявила и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.

“Я благодарна ЕБРР за активное сотрудничество над новой стратегией. С этим новым подходом ЕБРР укрепляет свою роль как банк развития и партнер для Украины. Теперь бизнес сможет получить от ЕБРР не только финансирование, но и поддержку на трансформацию бизнеса к международным стандартам. А пятилетний срок действия Стратегии – это свидетельство доверия к Украине”, – сказала Маркарова.

Напомним, Совет директоров ЕБРР утвердил новую Стратегию ЕБРР для Украины на 2018-2023 годы. Новый документ откроет больше возможностей для деятельности банка в Украине и предоставит возможность нарастить объемы кредитования проектов ЕБРР.

ЕБРР будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура.

Учитывая позитивные изменения в стране, рост экономики и снижение инфляции, а также учитывая текущую ситуацию, специалисты ЕБРР предусмотрели в Стратегии пять приоритетных направлений деятельности банка до 2023 года:

  • поддержка приватизации и коммерциализации предприятий государственного сектора с целью укрепления конкуренции и внедрения высоких стандартов корпоративного управления;
  • поддержка верховенства права, конкуренции и равных правил игры в частном секторе путем поддержки компаний, которые придерживаются самых высоких стандартов корпоративных практик;
  • укрепление энергетической безопасности путем поддержки эффективной регуляторной среды, рыночной либерализации, диверсификации и увеличения добычи энергоносителей, а также улучшения энергоэффективности;
  • содействие устойчивости финансовой системы путем укрепления банковского сектора и параллельного развития рынков капитала и другого небанковского финансирования;
  • улучшение интегрированности экономики путем содействия торговле и инвестициям, расширения инфраструктурных связей и поддержки приближения к стандартам ЕС.
По материалам УКРИНФОРМ
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