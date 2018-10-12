Названы самые лучшие электромобили 2018 года

С каждым годом в мире становится всё больше и больше электромобилей. В следующем году новые модели с электрической силовой установкой выпустят Audi, Hyundai, Jaguar, Mercedes-Benz, Volvo.

Эксперты сайта Myev.com составили список пяти самых лучших электрокаров 2018 модельного года.

Tesla Model 3 (75 000 долларов)

Среднеразмерный электрический седан Tesla Model 3 в комплектации за 75 000 долларов на одной подзарядке батареи проезжает около 540 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды. Это самая дорогая версия седана Model 3. Она уже несколько лет в продаже, но до сих пор имеет очень большую популярность.

Tesla Model 3 (50 000 долларов)

Tesla Model 3 в комплектации за 50 000 долларов до 100 км/ч разгоняется за 3,5 секунды, что не по силам некоторым спорткарам. Его максимальная скорость достигает 250 км/ч. На одной подзарядке батареи эта версия Model 3 проезжает около 480 км. В базовой комплектации седан стоит от 35 000 долларов.

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV появился в 2016 году. В дизайне этого электрического хэтчбека есть что-то от кроссовера. Тем не менее, это все-таки хэтчбек с его практичностью. Он оснащается одним электромотором мощностью 200 л.с. На одной подзарядке батареи он проезжает около 380 км. Этого вполне достаточно для ежедневных поездок и для выезда на природу.

Nissan Leaf

Nissan Leaf является первопроходцем среди электромобилей. Его первое поколение появилось в 2010 году. Второе поколение, которое продается как модель 2018 года, получило увеличенный на 50% запас хода, систему ProPILOT Assist, новейшие системы безопасности. На одной подзарядке батареи Leaf проезжает более 240 км.

Hyundai Ioniq Electric

Компактный электрический хэтчбек Hyundai Ioniq Electric является отличным автомобилем для повседневных поездок по городу. Мощность его силовой установки составляет 118 л.с. Конечно, это не самый быстрый электромобиль, но зато у него отличный крутящий момент. Ioniq Electric имеет привлекательный дизайн и просторный салон.