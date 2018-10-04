Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 51 0

Названы сроки запуска газопровода «Турецкий поток»

Названы сроки запуска газопровода «Турецкий поток»

Газ по обеим ниткам трубопровода «Турецкий поток» могут запустить с 1 января 2020 года.

Об этом рассказал глава российского Минэнерго Александр Новак.

Читайте также: Названа дата начала работы Северного потока-2

По словам министра, реализация проекта трубопровода идет по графику.

Новак рассказал, что сейчас строительство идет в соответствии с утвержденными планами.

Также он напомнил, что между Россией и Турцией было подписано межправительственное соглашение, утверждена ´´дорожная карта´´. И все идет по графику, к 1 января 2020 года можно будет поставлять газ уже по «Турецкому потоку», по двум ниткам», – сказал он.

Он отметил, что основными направлениями для поставок по «Турецкому потоку» являются Болгария и Австрия.

«Продолжение одной нитки должно обеспечить поставки газа в юго-восточную часть Европы — в те страны, которые нуждаются в газе. Есть разные варианты маршрута. У нас есть вариант — это Греция и Италия, есть варианты поставок газа через Турцию в Болгарию, дальше Сербия, Венгрия и в Австрию»,— сказал глава Минэнерго.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина