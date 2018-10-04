Названы сроки запуска газопровода «Турецкий поток»

Газ по обеим ниткам трубопровода «Турецкий поток» могут запустить с 1 января 2020 года.

Об этом рассказал глава российского Минэнерго Александр Новак.

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По словам министра, реализация проекта трубопровода идет по графику.

Новак рассказал, что сейчас строительство идет в соответствии с утвержденными планами.

Также он напомнил, что между Россией и Турцией было подписано межправительственное соглашение, утверждена ´´дорожная карта´´. И все идет по графику, к 1 января 2020 года можно будет поставлять газ уже по «Турецкому потоку», по двум ниткам», – сказал он.

Он отметил, что основными направлениями для поставок по «Турецкому потоку» являются Болгария и Австрия.

«Продолжение одной нитки должно обеспечить поставки газа в юго-восточную часть Европы — в те страны, которые нуждаются в газе. Есть разные варианты маршрута. У нас есть вариант — это Греция и Италия, есть варианты поставок газа через Турцию в Болгарию, дальше Сербия, Венгрия и в Австрию»,— сказал глава Минэнерго.