Названа дата начала работы "Северного потока-2"

“Газпром” готов начать поставки газа по газопроводу “Северный поток-2” с 1 января 2020 года.

Об этом заявил глава “Газпрома” Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Миллер отметил, что Европа нуждается в “Северном потоке-2”.

По его словам, это подтверждает длительная работа “Северного потока-1” с превышением его плановой мощности.

“Европейский рынок для СПГ является” последним убежищем “, трубопроводный газ всегда будет выигрывать на нем”, – сказал Миллер.

Газотранспортный коридор “Северный поток-2” должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что “Северный поток-2” увеличит зависимость ЕС от “Газпрома”, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Министерство финансов Украины включило реализацию “Газпромом” проекта газопровода “Северный поток-2” в число основных фискальных рисков.

По их данным, реализация проекта “Северный поток-2” приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП (только прямые потери).