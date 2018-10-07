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Полтора миллиона украинцев получали завышенную субсидию

Полтора миллиона украинцев получали завышенную субсидию

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в прошлом году около полутора миллиона граждан получали завышенную субсидию на услуги жилищно-коммунальных хозяйств.

Об этом во вторник, 9 октября, во время экспертной дискуссии сообщил директор директората семьи и социальной поддержки населення Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

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Всего, по его словам, в течение отопительного периода в прошлом году количество получателей субсидий составляло около 6,9 млн домохозяйств.

“Это максимальная численность, которую мы фиксировали”, – сообщил Музыченко.

Он также напомнил, что в мае этого года был создан Единый государственный реестр получателей субсидий, который позволил выявить завышенное количество получателей субсидий.

“Было выявлено, что возникла такая ситуация, когда отдельные граждане получали субсидию в отдельных населенных пунктах и сдавали в наем жилье уже с оформленной субсидией… Фактически один миллион домохозяйств – это те домохозяйства, которые включали в себя граждан, которые совершенно трудоспособного возраста и имеют или меньше прожиточного минимума доходы, или доходы вообще отсутствуют. Это примерно полтора миллиона граждан”, – добавил Музыченко.

По материалам Корреспондент.net
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