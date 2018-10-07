В Киеве хотят реконструировать Аллею Героев Небесной сотни за 154,2 млн грн

В Киеве объявили тендер на реконструкцию Аллеи Героев Небесной сотни.

Об этом говорится на сайте ProZorro, передает Сегодня.

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Тендер объявил Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни. На реконструкцию планируют выделить 154,2 млн гривен. Подать заявку можно будет до 23 октября, сам аукцион состоится на следующий день – 24 октября.

В объявлении отмечается, что проект должен быть завершен 31 октября 2019 года. В план реконструкции входят оборудование пешеходной зоны, благоустройство и озеленение территории, а также установка мемориальной гранитной стелы. Общая площадь реконструкции – 1,46 га.