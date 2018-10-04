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Миллионы жителей Египта заплатят штраф за неявку на выборы

Миллионы жителей Египта заплатят штраф за неявку на выборы

Национальная избирательная комиссия Египта заканчивает подготовку списков избирателей, которые не проголосовали на выборах президента в марте этого года, для передачи в генеральную прокуратуру.

Эти списки будут переданы в прокуратуру с целью последующего взыскания штрафа в размере 500 египетских фунтов (28 долларов США) с каждого гражданина, который не явился на избирательный участок без уважительной причины.

На мартовские выборы не явились 34 миллиона 823 тысячи человек из почти 60 миллионов, внесенных в списки избирателей.

Глава избирательной комиссии Египта Лашин Ибрагим отметил, что ведомство намерено исполнять существующий закон, а также добавил, что штрафы не являются нововведением и касаются любых выборов в стране.

Ранее до подобных действий дело не доходило из-за значительного числа нарушителей.

По материалам Комментарии
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