Миллионы жителей Египта заплатят штраф за неявку на выборы

Национальная избирательная комиссия Египта заканчивает подготовку списков избирателей, которые не проголосовали на выборах президента в марте этого года, для передачи в генеральную прокуратуру.

Эти списки будут переданы в прокуратуру с целью последующего взыскания штрафа в размере 500 египетских фунтов (28 долларов США) с каждого гражданина, который не явился на избирательный участок без уважительной причины.

На мартовские выборы не явились 34 миллиона 823 тысячи человек из почти 60 миллионов, внесенных в списки избирателей.

Глава избирательной комиссии Египта Лашин Ибрагим отметил, что ведомство намерено исполнять существующий закон, а также добавил, что штрафы не являются нововведением и касаются любых выборов в стране.

Ранее до подобных действий дело не доходило из-за значительного числа нарушителей.