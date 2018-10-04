В Черниговской области после взрыва горят военные склады: остановлено движение всех видов транспорта

В районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на 6-ом арсенале. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Информации о пострадавших после взрыва пока нет. Уже эвакуировано около 10 тыс. чел. В эвакуации участвовали 220 чел. личного состава и 60 ед. техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 чел. и 39 ед. техники, усиленные наряды Национальной полиции Киева и Киевской области (150 чел.) и Национальной гвардии – 100 чел. с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия.

В «Укравтодоре» сообщили о запрете движения несколькими дорогами государственного значения в связи с взрывами на складах боеприпасов. В частности, запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка-Ичня-Тростянец-Сокиринцы –/Н-07/ от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични. Закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков – Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ични. Кроме того, закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ичне и с стороны по дороге Н-07 до Ични.

В ГосЧС сообщили, что с 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи со взрывами в Черниговской области. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям. К месту чрезвычайного происшествия, где произошли взрывы на военных складах в Черниговской области, отбыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.