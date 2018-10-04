Председатель правления Правэкс банка рассказал о перспективах отечественной экономики

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Украины в этом году до 3,3%, в следующем до 3,5%. С чем не соглашается председатель правления Правэкс банка Тарас Кириченко.

Об этом он рассказал в эфире передачи “Фінансовий тиждень”.

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“Я думаю, дела будут идти значительно лучше, если мы не будем делать глупостей и будем прислушиваться к советам. Мы не снижали свои прогнозы, а улучшали в некоторых направлениях. Мы верили, что инфляция будет обуздана, и что экономический рост будет идти более быстрыми темпами, чем предполагалось. Около 5%.”- говорит Тарас Кириченко.

Он отмечает, что очень много бизнеса уже перенастроилось на новый лад.

“Старые бизнесы, которые уже отжили, уходят в прошлое, а новые бизнесмены строят новые производства, улучшается ситуация с банковским сектором, начинает расти экспорт, открываются новые рынки сбыта. Я думаю, это будет улучшать экономический рост”, – добавляет он.

По результатам стресс-тестирования по позитивному сценарию в докапитализации нуждаются 8 финучреждений – это 6 млрд, по неблагоприятному сценарию – 42 млрд грн. Насколько эти суммы проблемны для банков, эксперт объясняет: “Я не думаю, что 6 млрд является проблемной суммой. Потому что перед тем, как добавлять капитал, нужно улучшить эффективность. Против банковской системы сильно работает незащищенность прав кредиторов. У банков появляется потребность в капитале, потому что качество кредитов ухудшается, заемщики игнорируют, суды не работают качественно, поэтому нужно увеличивать резервы под эти потери. Если бы судебная система перезагрузилась, если бы мы защитили эти права инвесторов, которые на сегодняшний день не защищены, то мы бы увидели, что большой потребности в докапитализации нет.”

Тарас Кириченко уверен, что если популизм возьмет верх, если Украина начнет тратить не только те деньги, которых у нас нет, но и те деньги, которые нельзя нафантазировать, то, безусловно, будет неблагоприятный сценарий. Он надеется, что у людей и у экспертов будут возможности сказать “нет” популистам.

“Если переговоры с МВФ не пройдут успешно и Украина будет иметь огромные обязательства, которые надо выплатить в следующем году и не будет иметь достаточных валютных резервов, то ситуация будет крайне плохой. Мы понимаем, что сценариев фактически два: либо мы достигаем соглашения и получаем транш, либо решаем этого не делать. Тогда у нас будет разбалансирована экономика и банковская система”, – говорит эксперт

Кроме докапитализации, председатель правления Правэкс банка отметил еще проблемы банковской системы.

“Во-первых незащищенность прав кредиторов. Она бьет именно по заемщикам. Это значит, что предприятия не могут получить доступ к кредитным ресурсам. Потому что банки боятся давать деньги, если система не работает, если ты не можешь защитить свои права, когда ты выдал кредит. Это ухудшает для хороших заемщиков доступность банковского кредита. Но НБУ в 2019 году вводит кредитный реестр, который позволит видеть качество обслуживания заемщиков во всех банках”, – продолжил он.