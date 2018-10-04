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Из Украины планируют открыть прямые авиарейсы в четыре города Турции

Из Украины планируют открыть прямые авиарейсы в четыре города Турции

В следующем году планируется запуск новых рейсов прямого сообщения между Украиной и Турцией, в частности в четыре турецких города: Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум.

Об этом во время общения с украинскими журналистами рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«В 2016 году Турцию посетили 1 млн 50 тысяч туристов из Украины, в 2017 – 1 млн 250 тысяч, в этом году ожидаем еще на 20-30% больше, но еще нет статистики окончательной. То же с гражданами Турции – сейчас около 250 тысяч турков посещают Украину ежегодно, и также наблюдается ежегодный постоянный рост этого количества. Еженедельно осуществляется между нашими странами более 180 рейсов. Планируем со следующего года запускать прямые рейсы в Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум», – отметил Сибига.

Украинский дипломат вместе с коллегами из Китая, Индии и других стран посетил восток страны в рамках программы туристического продвижения региона.

Ныне восток Турции не настолько популярен среди туристов, прежде всего иностранных, как, например, юг, и одна из причин – приближенность региона к турецко-сирийской границе.

«Существуют стереотипы об опасности этого региона. Приехал сюда как посол, приехал с семьей, чем декларирую, что здесь безопасно, и это место очень достойно внимания украинских туристов», – отметил Сибига.

По материалам УКРИНФОРМ
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