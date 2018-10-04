Прокуратура расследует докапитализацию "Вернум банка"

Согласно судебным материалам, в июле 2017 года НБУ согласовал увеличение уставного капитала ПАО “Вернум Банк” до 210 млн грн.

Как отмечается, докапитализацию на 40,5 млн грн – для выполнения требований регулятора по минимальному размеру капитала банков (200 млн грн) – провел единственный акционер банка – ООО «Люкс-Инфо».

При этом согласно материалам уголовного производства, “по полученной информации, единственным источником происхождения средств Общества для инвестирования в Банк были средства в размере 40,65 млн. грн. внесены в его уставный капитал, предварительно полученные от продажи недвижимого имущества, в том числе собственной квартиры” (цитата).

Справка Finsnce.ua

01.01.2018 владельцем 100% акций “Вернум Банка” – через ООО “Люкс-Инфо” – была Наталья Игнатченко. Она фигурирует в госреестре юрлиц как конечный бенефициар банка.