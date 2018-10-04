Европейские банки в 2018 году потратят 3 млрд долларов на ИИ

В 2018 году западноевропейские банки потратят на когнитивные системы и решения в области искусственного интеллекта (ИИ) около 3 млрд долларов, что на 43% больше, чем годом ранее, прогнозируют аналитики IDC.

По их словам, эти растущие инвестиции отражают то, что финансовые компании все чаще используют ИИ-решения для анализа мошенничества, составления рекомендаций по продажам продуктов, автоматизации ИТ-систем и др.

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В Западной Европе именно банки больше всех инвестируют в искусственный интеллект по итогам нынешнего года. За ними по объему затрат расположатся ритейлеры и предприятия дискретного производства. На долю указанных трех отраслей придется порядка 42% расходов на когнитивные и ИИ-решения. Суммарный показатель ожидается на уровне 10,8 млрд долларов к 2022 году при среднегодовых темпах роста на уровне 39%.

Эксперты ожидают, что в 2018 году объем мирового рынка когнитивных систем и решений в области искусственного интеллекта составит 24 млрд долларов, а в 2022-м показатель будет измеряться 77,6 млрд долларов. Указанный рынок, по мнению аналитиков, будет расти примерно на 37,3% в год.

В PwC прогнозируют, что искусственный интеллект добавит к мировому ВВП около 14% в 2030 году или примерно 15,7 трлн долларов. Это делает такие технологии “крупнейшей коммерческой возможностью в быстро изменяющейся сейчас экономике”, указывают эксперты.