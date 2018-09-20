Стартап разработал ИИ-фермера для управления «фабрикой растений»

Работники вертикальной фермы Bowery меньше всего ассоциируются с традиционными крестьянами. Здесь нет грязи, неприятного запаха и гор удобрений. Каждое утро начинается с того, что всем раздают задания. Но список дел формирует не живой человек, а ИИ.

Bowery можно отнести к новой волне агробизнеса — это стартапы, старающиеся выращивать урожай и собирать его максимально технологично, чисто и эффективно. Здесь отказались от грядок в пользу контейнеров, вертикально расположенных друг над другом.

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Человеческий труд дополняется повальной автоматизацией процессов. В любой момент технолог может выяснить, достаточно ли растения получают света, воды, питательных веществ. Система просигнализирует в случае нештатных ситуаций.

В результате с одного квадратного фута площади такой фермы за год можно собрать минимум в сто раз больше урожая, чем с той же площади обычной.

В хирургической стерильности, окруженные автоматическими системами местные работники получают гораздо больше, чем те, кто трудится на земле в обычных хозяйствах. Средняя годовая зарплата сельскохозяйственного рабочего на ферме в США составляет $23 800. В Bowery не раскрывают оклад своих сотрудников, но говорят, что высокая эффективность позволяет выплачивать и высокие зарплаты. Это один из практических примеров того, как ИИ позитивно влияет на экономику, пишет Bloomberg.

Эффективность вертикальных автоматизированных ферм привлекает инвесторов. Эксперты считают, что это один из способов решить проблему дефицита продовольствия. Именно поэтому сейчас такие проекты появляются по всему миру. Например, в Дубае построят крупнейшую автоматизированную вертикальную ферму. Ожидается, что она будет производить до трех тонн овощей в день.

Однако вертикальные фермы — это еще и пример того, как алгоритмы вытесняют людей с работы. Сегодня на ферме Bowery все еще есть люди, потому что остались процессы, которые автоматизировать не удалось. Но еще два года назад их было куда больше.

С того времени удалось автоматизировать то, что еще недавно делали люди, например, посев. И прогресс будет продолжаться, пока не останется минимум сотрудников.

Экономист Эрик Бринолфссон считает, что тенденция на замену рабочей силы роботами и алгоритмами только укрепляется. «Если задача не опирается на человеческое творчество, навыки межличностного взаимодействия или другие сильные человеческие стороны, то это идеальный кандидат на автоматизацию». Шанс не остаться без работы — повышение квалификации.

Тему потери работы из-за автоматизации подняли эксперты аудиторской компании Deloitte. Они назвали четыре направления саморазвития, которые помогут построить карьеру в роботизированном мире. При этом, по их оценкам, большинство из 2 млрд нынешней молодежи рискуют остаться без работы или как минимум без всяких перспектив.