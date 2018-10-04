Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом ценой $100 000

Не всегда можно разглядеть сокровище, даже если оно годами находится перед глазами. Подтверждением тому служит история жителя американской деревушки Эдмор, расположенной в штате Мичиган. Местный фермер годами использовал метеорит в качестве подпорки для двери сарая, пока не узнал, что его стоимость может составлять 100 тысяч долларов.

Об этом пишет IFLScience.

Мужчина стал обладателем метеорита в 1988 году. Он достался ему вместе с фермой, прежний владелец которой подпирал космическим объектом дверь сарая. Новый обладатель продолжал эту традицию до зимы нынешнего года, когда узнал о том, что метеориты, выставляемые на аукционах, могут уходить с молотка за солидные суммы. Тогда он и решил оценить свое имущество.

Метеорит был отправлен в Центральный Мичиганский университет. Местные ученые исследовали образец, выяснив что при весе в 10 кг он является шестым из самых крупных метеоритов, которые когда-либо находили в штате Мичиган. Они также узнали, что он на 88% состоит из железа и на 12% – из никеля. Позднее результаты исследования были подтверждены специалистами Смитсоновского института, которые даже изъявили желание приобрести образец.

Пока обладатель неожиданного богатства не успел продать метеорит, но уже заявил, что пожертвует 10% полученной в будущем суммы Центральному Мичиганскому университету.

Стоимость метеоритов определяется их составом. Например, каменные метеориты, известные как хондриты, ценятся не высоко. А вот стоимость железных может исчисляться тысячами долларов. Так, в феврале нынешнего года один железный метеорит был продан на аукционе за 237500 долларов.