Кому откажут в субсидии по новым правилам: список официальных причин

В мае правительство объявило новые правила предоставления субсидий. И они оказались более строгими, чем предыдущие. Приближается новый отопительный сезон, и украинцы, получавшие госпомощь на оплату услуг ЖКХ, в полной мере почувствуют действие этих нововведений.

Согласно новым правилам, в субсидии откажут:

семьям, у которых более 2 месяцев есть долги по оплате жилищно-коммунальных услуг;

безработным трудоспособного возраста, которые не стоят на учете в центре занятости;

владельцам квартир, площадь которых превышает 120 кв. м, и домов площадью более 200 кв. м. Исключение – детские дома семейного типа и приемные семьи, а также семьи, в которых трое и более детей;

владельцам автомобилей премиум-класса, возраст которых менее 5 лет. Но если это бюджетная машина, к тому же взята в рассрочку, ее владелец может рассчитывать на субсидию – это должна решать специальная комиссия;

покупателям земельных участков, квартир и других ценных вещей стоимостью более 50 тыс. гривен, которые приобрели это имущество в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией;

арендодателям, которые не декларируют доход от сданных квартир. Кроме этого, за уклонение от налогов им еще могут выписать 34 тысячи гривен штрафа;

тем, кто работает за рубежом или часто отдыхает за пределами страны.

Но это не касается служебной командировки, лечения или обучения при условии подтверждения соответствующими документами.

Кроме этого, есть еще несколько важных нововведений:

отныне субсидии назначают не раз в год, а дважды – в мае и октябре; при подаче заявления на субсидию в декларации о доходах нужно указывать доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам;

социальная норма на газовое отопление уменьшилась с 5,5 м3 до 4,5 м3 на 1 м2, а на электроснабжение – с 65 до 30 кВт/ч на 1 м2.

Но есть и положительные новшества. Например, переселенцам, которые проживают в арендованных квартирах неофициально, без договора аренды жилья, теперь тоже можно оформлять субсидии. Надо только подать заявление и декларацию о доходах.