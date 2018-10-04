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Кличко советует киевлянам покупать бойлеры

Кличко советует киевлянам покупать бойлеры

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что центральное горячее водоснабжение будет при наличии газа, но советует киевлянам покупать бойлеры.

Киевлянам обещают горячую воду после 10 октября. КГГА почти договорилась с Нафтогазом

«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и выключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить: «Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей?». Подогреть? Правильно! А чем мы греем воду? Газом! А газа нам сейчас не дают. Раньше у всех было центральное водоснабжение. И мы все зависели от водоснабжения. Но все мы хотим независимости в этом. Если есть горячая вода – очень хорошо, если нет, можно включить бойлер», – заявил Кличко.

Коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” сразу возобновит снабжение горячей воды в 3 тысячах столичных домов, как только будет подписано соглашение с НАК “Нафтогаз”. Об этом ранее заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что платить долги частной компании город не собирается, и добавил, что дело рассматривается в суде и город готов выполнять любое решение суда.

По материалам Економічна Правда
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