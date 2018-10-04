США расследуют отмывание российских денег через Danske Bank

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале. Соответствующее заявление размещено на сайте банка.

Сообщается,что финансовое учреждение получило от министерства юстиции США запрос о предоставлении информации по делу. В банке заявили, что будут сотрудничать со следствием.

Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе.