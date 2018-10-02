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Семь украинских областей использовали менее половины средств на ремонт дорог - Мининфраструктуры (инфографика)

Семь украинских областей использовали менее половины средств на ремонт дорог - Мининфраструктуры (инфографика)

По итогам трех кварталов 2018 года, 7 украинских областей использовали менее половины средств государственной субвенции на ремонт дорог местного значения.

Об этом говорится в инфографике Министерства инфраструктуры Украины.

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Как отмечается, менее всего средств Дорожного фонда использовали в Тернопольской и Луганской областях – только треть. В Закарпатской, Херсонской и Николаевской областях использовали менее 40%, выделенных государством.

В то же время, в трех областях использовали почти все средства государственной субвенции на ремонт дорог, в частности в Хмельницкой области доля использования финансовых ресурсов достигла 100%.

По материалам hromadske.tv
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