Украинские яблоки будут продаваться в Индии

Фитосанитарные органы Индии приняли решение об открытии собственного рынка для украинских яблок, сообщила ассоциация «Укрсадпром» на своем сайте.

Согласно сообщению, украинские яблоки урожая-2018 уже могут быть поставлены в Индию при условии соблюдения установленных фитосанитарных условий. Индийская сторона определила особые условия поставки украинских яблок, в частности, их выдержку до момента отгрузки из Украины при температуре 0° в течение 13 дней, что должно быть указано в фитосанитарном сертификате.

«Открытие рынка Индии для украинских яблок — событие номер один не только для садоводов, но и для Украины в целом. Индия способна полностью заменить российский рынок сбыта, который был основным для украинских яблок до 2014 года, а также приведет к необходимости улучшить технологии выращивания и хранения, что не требовалось для российского рынка, поскольку срок транспортировки в Индию — около месяца», — цитируется в сообщении глава ассоциации «Укрсадпром» Дмитрий Крошка.