Рада приняла за основу закон об ужесточении наказания за взлом автомобиля

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №8184 “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта”.

Отметим, что проект после ряда неудачных голосований поддержало минимально необходимое количество нардепов – 226.

Планируется установить, что незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенное с проникновением в помещение либо иное хранилище, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, рыночная цена которого на момент совершения преступления представляет значительный размер, или с применением электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны (блокировка) стационарных или подвижных объектов, с целью получения несанкционированного (неконтролируемого) доступа к ним наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно проекту, незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, рыночная цена которого на момент совершения преступления составляет большой размер, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

При этом под значительным размером следует понимать стоимость транспортного средства от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 4250 гривен, а большим – стоимость транспортного средства более 250 необлагаемых таких минимумов.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему, или с применением электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны (блокировка) стационарных или подвижных объектов, с целью получения несанкционированного (неконтролируемого) доступа к ним наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.