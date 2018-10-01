Межбанк: доллар к 28,17 уронило изобилие СКВ на рынке при отсутствии на нее спроса

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 4,38 коп., на торгах четверга вырос на 14,50 коп., оказавшись на уровне 28,17 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв изрядные 15,51 коп., составил 28,18 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 октября с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,17/28,20 UAH/USD, не покидая диапазон 28,16-18/28,19-20 UAH/USD до 12.02 Киева на фоне сложившегося на рынке долларового изобилия, которое не сумело нарушить даже появление регулятора, скупавшего «зеленые излишки» с платформы Matching по 28,16 UAH/USD.

Кроме регулятора, сколь-нибудь заметных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов накануне, уйдя с рынка около 12.18 Киева, став первым «медвежьим» драйвером для доллара на торгах 04 октября.

Второй причиной падения курса доллара стал выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, характерное для четверга событие. И 50% этого притока подлежало обязательной продаже на рынке.

К 12.02 цена «американца» на межбанке упала к 28,15 /28,16 UAH/USD, немного приподнявшись перед обеденным перерывом (13.00 Киева) до 28,15 /28,17 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.05, когда курс СКВ немного растянул спред – 28,155/28,180 UAH/USD.

Очередной период стабильности на межбанке в сопровождении низколиквидного равновесия покупок и продаж «американца» удерживал эти цены СКВ до 15.30, констатировав на это время новую коррекцию к 28,15 /28,17 UAH/USD.

Торги безналичным долларом на межбанке в четверг завершились в районе этой отметки.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,17 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,160 / 28,185

евро – 32,378 / 32,404

российский рубль – 0,4248 / 0,4256

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1511 / 1,1512

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